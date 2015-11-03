Калининград, 3 ноября, 2015, 12:19 — ИА Регнум. Главный судебный пристав Калининградской области Павел Буренков привёл в порядок Аллею Славы, разгромленную несколько дней назад его подчинённым.

r39.fssprus.ru Главный судебный пристав Калининградской области Павел Буренков приводит в порядок Аллею Славу

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 27 на 28 октября руководитель отдела судебных приставов Черняховского района Алексей Дёмин совершил в центре города Гусева акт вандализма: разбил светильники и вырвал с корнем несколько туй в сквере «Аллея Славы», разбитом к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Как руководитель управления приношу извинения жителям города Гусева, ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-афганцам, участникам локальных конфликтов и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС за столь циничный и хамский поступок нашего бывшего сотрудника, — сказал Буренков. — Я, а в моём лице и весь большой коллектив, всегда с уважением, большой благодарностью и трепетом относимся к подвигам наших прадедов, дедов и отцов. Таким безнравственным личностям, как наш бывший сотрудник, — не место в нашем коллективе».

Накануне сотрудники областного управления и отдела судебных приставов Гусевского района во главе Буренковым привели в порядок Аллею Славы города Гусева: расчистили дорожки и газоны от опавшей листвы и высадили молодые саженцы туй.

Для вывоза мусора руководство Гусевского муниципалитета выделило судебным приставам коммунальную технику.

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