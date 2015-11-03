Кострома, 3 ноября, 2015, 12:15 — ИА Регнум. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Костромской области подготовят общественный доклад об инфраструктуре для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации, активисты обследовали социальные, спортивные, культурные и образовательные учреждения, участвующие в региональной программе «Доступная среда» в 2011—2015 годах, а также другие социально значимые объекты, не включенные в программу. По итогам проверки выяснилось, что далеко не все объекты доступны для инвалидов.

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В Костроме наиболее приспособленными для инвалидов оказались детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва с ипподромом, детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени Александра Голубева и государственный архив Костромской области. На этих объектах установлены пандусы, информационные средства (визуальные, акустические и тактильные), оборудованы санитарные комнаты. В спортшколе имени Голубева имеется автобус для перевозки инвалидов-колясочников, на ипподроме оборудованы парковочное место на автостоянке и пандус для посадки на лошадь со станком.

В областном архиве расширили комнату приема для посетителей, приобрели 75-кратный видеоувеличитель, позволяющий работать с документами слабовидящим людям, а вместо пандуса там обещают установить специальный электроподъемник. Ранее в число самых доступных мест для людей с ограниченными возможностями вошли также многофункциональный центр на улице Калиновская, где имеется парковка, пандус и санитарная комната, и драмтеатр имени Островского, где даже оборудовали специальную ложу бенуара. В Костромской области к числу доступных для инвалидов объектов можно отнести ряд образовательных учреждений, например лицей № 3 в городе Галиче и школу № 1 города Буя.

До сих пор неадаптированными, несмотря на включение в программу «Доступная среда», остаются филармония и Костромской автодорожный техникум — единственное в городе учебное заведение, где инвалиды могут пройти обучение автовождению.

Некоторые учреждения формально выполнили требования программы, но не упростили жизнь инвалидам. Например, в детской библиотеке имени Гайдара установлен пандус, но перед входной дверью лежит глубокая решетка, в которой, по мнению проверяющих, застрянут колеса любой коляски. В областном госпитале для ветеранов есть удобное крыльцо и пандус — но из скользкой плитки.

«Можно отметить серьезные изменения к лучшему в вопросе создания доступной среды для инвалидов, — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Павел Лебедько. — Однако значительные препятствия и барьеры окружающей среды остаются. Мы надеемся, что проведенный мониторинг будет способствовать объективной оценке исполнения поручений президента и эффективности практических мер по формированию доступной среды с учетом потребностей инвалидов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее областной прокурор Юрий Рыжков рассказал, что 73% социальных учреждений региона остаются недоступными для инвалидов из-за отсутствия инфраструктуры. Более того, систематически нарушаются права костромских инвалидов — в том числе и детей — на медикаменты, средства реабилитации, санитарно-курортное лечение и жилье. Некоторые учебные заведения не хотят обучать детей с ограниченными возможностями здоровья, требуя дополнительные документы при приеме или отдельную плату за присмотр за инвалидами.

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