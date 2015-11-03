Ереван, 3 ноября, 2015, 12:10 — ИА Регнум. Находящаяся с двухдневным официальным визитом в Ереване глава верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко прокомментировала назначение Тиграна Саргсяна на пост председателя коллегии Евразийской экономической комиссии.

В. Матвиенко и премьер-министр Армении О.Абрамян. gov.am

«С января следующего года Армения примет председательство в Евразийском экономическом союзе. Армянская сторона предложила кандидатуру Тиграна Саргсяна, который является очень опытным человеком, одним из тех, кто стоял у истоков создания Евразийского экономического союза. Поэтому считаю, что он придаст новый импульс в интеграционном процессе углублению отношений и повышению роли Армении в ЕАЭС», — сказала Матвиенко.

Говоря о зафиксированных Евразийским экономическим союзом достижениях спикер Совета Федерации отметила, что, несмотря на экономические трудности, прогресс очевиден. «Мы видим очевидный прогресс в развитии в первую очередь экономического сотрудничества, торговых связей, в сфере инвестиционного сотрудничества», — заявила Матвиенко.

О назначении Саркисяна, который в настоящий момент является послом Армении в США, было заявлено на состоявшемся 16 октября в Казахстане саммите ЕАЭС, в котором приняли участие главы пяти стран-членов организации.

Как уже писало ИА REGNUM, еще будучи премьер-министром Армении, в 2012 году Т. Саркисян считал, что Армении нечего делать в Таможенном Союзе Евразийского экономического пространства тем более, что у страны нет общих границ с Россией, Казахстаном и Белоруссией. Впоследствии премьер в интервью российской газете «Московские новости» выдвинул новые аргументы против вступления в Таможенный союз — либеральный характер торгового режима Армении, отличающийся от специфики торгового режима трех стран Таможенного союза, и отсутствие у страны значительных запасов природных ресурсов. Он считал, что Армения должна развивать приоритетные отношения с Европейским союзом. Однако 3 сентябре 2013 года президент Армении объявил о намерении страны присоединиться к ЕАЭС, а премьер стал главным переговорщиком по вступлению Армении в ЕАЭС, а его риторика изменилась в пользу ЕАЭС.

Отставке Т. Саркисяна с поста премьер-министра Армении предшествовал оффшорный скандал: СМИ распространили сведения о регистрации на Кипре компании «WLISPERA HOLDINGS LIMITED», акционерами которой являются премьер-министр Армении Тигран Саркисян, глава Араратской епархии Армянской апостольской церкви Навасард Кчоян и предприниматель Ашот Сукиасян. Компания имеет прямое отношение к банкротству известного бизнесмена Пайлака Айрапетяна. Для регистрации оффшорной компании в банке «Америа» был взят крупный кредит. После публикации этой информации как Навасард Кчоян, так и Тигран Саркисян опровергли ее, уверяя, что фирму на их имя зарегистрировали без их ведома. Предприниматель Ашот Сукиасян отправил Генпрокурору письмо, в котором отмечалось, что это он от имени премьер-министра и главы Араратской епархии зарегистрировал компанию без ведома последних. В свою очередь, Генпрокурор Кипра Петрос Клеридес, находясь в Армении, исключил регистрацию кого-либо в качестве акционера компании на Кипре без согласия этого лица.

Расследование по делу до сих пор продолжается. Единственный обвиняемый — соучредитель кипрской фирмы Ашот Сукиасян находится под стражей. Тигран Саркисян так и не был допрошен, несмотря на то, что потерпевший по делу Пайлак Айрапетян не раз заявлял, что именно Саркисян принимал непосредственное участие в переводе средств бизнесмена в офшор.