Москва, 3 ноября, 2015, 12:05 — ИА Регнум. Чартерный партнер туроператора TEZ TOUR — авиакомпания IFLY — после катастрофы пассажирского самолета Airbus A-321 «Когалымавиа» («Metrojet») объявила об отмене маршрутов, проходящих над Синайским полуостровом, сообщает Ассоциация туроператоров России.

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Также об изменении маршрутов над Синайским полуостровом объявили российские авиакомпании «Уральские авиалинии», «Оренбургские авиалинии», NordWind и «Когалымавиа». В Ассоциации отметили, что прежние маршруты могут быть восстановлены только после оглашения официальной причины катастрофы А321.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 октября самолёт Airbus A-321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший рейсом из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение в центральной части Синайского полуострова спустя 23 минуты после взлета. На борту самолета находилось 224 человека, все они погибли.

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