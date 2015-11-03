Москва, 3 ноября, 2015, 12:04 — ИА Регнум. Выручка Государственной корпорации по атомной энергии в 2015 году превысит 600 миллиардов рублей. Таким образом, выручка останется примерно на уровне 2014 года. Об этом заявил главный финансовый директор Госкорпорации Николай Соломон, сообщили в Росатоме.

atomenergiainfo.hu Нововоронежская АЭС

«Инвестиционная программа на ближайшие годы пока не утверждена. В части государственного финансирования она чуть подсократится, в части нашего собственного финансирования все будет зависеть от поведения рынка ставок заимствования. Если ставки непредсказуемо пойдут вверх, нам придется отказываться от некоторых инвестиций, которые на этих условиях становятся неокупаемыми», — уточнил он.

Кроме того, по словам Соломона, в ближайшие годы сократятся государственные субсидии на строительство АЭС.

Напомним, выручка Госкорпорации «Росатом» по МСФО в 2014 году составила 618 миллиардов рублей, EBITDA — 211 миллиардов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Росатом за последние годы выиграл все открытые тендеры на проекты за рубежом. Общий портфель заказов Росатома в настоящее время превышает 300 миллиардов долларов, идут переговоры более чем по 10 проектам строительства АЭС за рубежом.