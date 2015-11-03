Москва, 3 ноября, 2015, 11:52 — ИА Регнум. Стилобатную часть с балюстрадой здания храма Христа Спасителя в центре Москвы отрестраврируют: соответствующий проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. Волхонка, вл. 15 одобрила градостроительно-земельная комиссия города.

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Как отмечали участники заседания, проведение ремонтных работ необходимо для восстановления изначальных эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой. При этом речь идет именно о ремонте: поскольку Храм Христа Спасителя является памятником, «проведение работ не приведет к увеличению площади здания или изменению каких-либо видовых характеристик», — пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Отметим, что Храм Христа Спасителя относится к выявленным объектам культурного наследия. Он был построен в 1882 году по проекту архитектора Константина Тона в стиле «византийской эклектики», разрушен в 1931 году и воссоздан в 1997 году. В настоящее время общая площадь храмового комплекса составляет 60 799 кв. метров.