Владивосток, 3 ноября, 2015, 11:39 — ИА Регнум. В Приморье нашли тело пропавшей девочки. 11-летняя школьница пропала в поселке Трудовом (пригород Владивостока) еще 27 октября. Подозреваемый в ее убийстве уже задержан и дал признательные показания.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете РФ, в ходе проверки показаний подозреваемого в убийстве было обнаружено тело пропавшей школьницы.

Ранее по подозрению в убийстве девочки задержан 59-летний житель Владивостока.

В настоящее время проводится осмотр тела погибшей с участием судмедэксперта, следователей и полицейских. Для установления причины смерти будет назначена судебная экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативникам удалось установить личность подозреваемого путем проверки владельцев всех транспортных средств, которые в указанный период находились по пути следования школьницы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетней»).