Калининград, 3 ноября, 2015, 11:11 — ИА Регнум. В Калининградской области пресечена попытка импорта крупной партии санкционной продукции, сообщили сегодня, 3 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора.

picfun.ru Киви

По данным надзорного ведомства, в регион с территории Литвы в нарушение установленных ограничений ввозилось 700 кг киви. Страна происхождения — Италия.

В рамках исполнения Указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», запрещённая продукция уничтожена.

В управлении уточнили, что неделю назад на границе была задержана партия хризантем, поступившая в Калининградскую область из Словакии. Страна происхождения цветов также Италия.

Хризантемы были заражены опасным карантинным заболеванием, отсутствующим на территории Российской Федерации, — белой ржавчиной хризантем. В итоге цветы также были утилизированы.