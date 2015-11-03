Шира, Хакасия, 3 ноября, 2015, 11:01 — ИА Регнум. «Нам осталось достроить по Бейскому району пять домов. Это те дома, судебные решения по строительству которых были приняты уже осенью. Работы находятся на заключительной стадии, в течение полутора-двух недель строительство завершится, дома будут переданы жильцам», — сказал руководитель Минстроя Хакасии Сергей Новиков на встрече с главой региона Виктором Зиминым.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, на встрече Зимин и Новиков обсудили итоги строительства домов для пострадавших от пожаров. По словам министра, на данный момент в республике осталось две территории, которые «находятся на контроле» — это Бейский район и село Шира.

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В частности, в селе Шира в настоящее время есть 23 дома, «где устраняются недостатки». «Собраны заявления от граждан. Я лично проводил в с. Шира штаб, поступило довольно много замечаний по качеству жилья. Предпринят ряд мер, ведется работа по устранению недостатков», — подытожил Новиков.

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«Нужно все доделать. Пройти по каждому дому и, если есть недостатки, спокойно их устранить. Проведена огромная работа, во время которой не могло не возникнуть шероховатостей. Но люди не должны страдать, поэтому возьмите на контроль ситуацию и доведите дело до конца», — заявил Виктор Зимин.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, в регионе до сих пор ведется работа по ликвидации последствий массовых пожаров.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле текущего года Хакасия серьезно пострадала от пожаров. Погибли 32 человека, более 1,5 тыс. обратились за медицинской помощью. Около 5 тыс. человек остались без жилья. К 1 сентября в регионе построили 1124 дома для погорельцев. Строительство проходило не без проблем, особенно в селе Шира, которое пострадало очень сильно. По факту массовых пожаров было возбуждено уголовное дело. Местные власти признавали, что проблемы имеются, однако настаивали на том, что в итоге они решатся, и люди без жилья не останутся. Контролировать строительство домов в Хакасию приезжал президент России Владимир Путин.

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