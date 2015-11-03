Чебоксары, 3 ноября, 2015, 11:14 — ИА Регнум. Праздник Хеллоуин неоднозначный, но запрещать его не следует, так как запретный плод сладок. Главное — знать меру, а выход за рамки этики и морали, помимо общественного порицания, необходимо наказывать в соответствии с законом. В том числе это касается и ситуации в Чебоксарах, где возле бара накануне иностранного Хеллоуина появился «висельник». Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM замглавы комитета Госдумы по образованию Алёна Аршинова.

ИА REGNUM «Висельник» в Чебоксарах

Депутат отметила, что создатели «висельника», считающие, вероятно, это маркетинговым ходом для привлечения посетителей, должны в первую очередь увидеть реакцию общества и «сделать для себя выводы». «Мне кажется, человек наверняка признаёт, что «переборщил». Потому что, по сути, так можно довести некоторых людей до неадекватных поступков, кого-то сильно испугать, кого-то — насторожить, ведь мог последовать ложный вызов в полицию или в скорую помощь», — сказала Алена Аршинова, подчеркнув, что подобные композиции — «неприемлемы».

«В данной ситуации всё обошлось, но инициаторы должны знать, что это неприемлемо», — сказала Алена Аршинова. По её мнению, авторов композиции наказать нужно, но меры не должны быть жёсткими: «Думаю, что в законодательстве есть статьи, под которые могут попасть инициаторы».

Депутат также напомнила, что праздник Хеллоуин «не совсем свойственен нашей культуре». «Мне кажется, что с этим праздником нужно быть крайне осторожным. Но я против его запрета, потому что запрещённое всегда становится ещё более интересным. Другое дело, что при праздновании важно соблюдать меру», — подчёркивает Алена Аршинова.

Парламентарий также акцентировала внимание на том, что в учебных заведениях Хеллоуин больше преподносится как английская традиция, «и детям этот праздник может быть действительно интересен, потому что можно просто подурачиться». «Но, к сожалению, не всегда школьникам объясняют, откуда этот праздник пришёл и почему он празднуется», — заметила парламентарий, напомнив о языческих корнях Хеллоуина. По мнению депутата, Хеллоуин как традиция в России «вряд ли приживётся», будет носить больше «развлекательный формат». Между тем 20 лет в российских школах Хеллоуин отмечается чуть ли не повсеместно.

Отметим, накануне Хеллоуина в одном из баров Чебоксар создали «висельника» с чёрным мешком на голове и с завязанными руками — имитация настолько реальная и мерзкая, что авторам сего креатива может позавидовать даже нечистая сила. Отметим, что недалеко от данного бара расположены школы, детские досуговые учреждения, административные здания, региональные МВД, прокуратура, УФАС. При этом чучело провисело и в день авиакатастрофы в Египте, когда по всей стране был объявлен траур. Более того, в честь Хеллоуина одно из местных развлекательных изданий, судя по сообщению на сайте, устроила погоню ряженого клоуна с топором, который неожиданно выскакивал из кустов, пугая прохожих. Происходящее снимали на фотокамеру.

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Примечательно, что минувшая неделя (с 26 октября по 1 ноября) была отмечена всплеском самоубийств: по данным ЕДДС Чебоксар, покончили жизнь самоубийством 5 человек, в то время как неделей ранее не было ни одного суицида.