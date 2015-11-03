Тула, 3 ноября, 2015, 10:51 — ИА Регнум. Число пострадавших в аварии с участием автобуса Москва — Ереван на трассе М4 «Дон» в Тульской области выросло до 48 человек, сообщили в управлении МВД РФ по Тульской области.

gorodskoitelegraf.ru Разбитое стекло автобуса

Уточняется, что в настоящее время продолжается выяснение обстоятельств аварии. Виновник ДТП находится в отделе МВД РФ по Узловскому району, с ним ведут работу сотрудники полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» возбуждено по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Тульской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, число жертв аварии с участием автобуса Москва — Ереван на трассе М4 «Дон» в Тульской области выросло до 7 человек, еще 35 пострадали.

ДТП с автобусом, следовавшим по маршруту Москва — Ереван, произошло в ночь на 3 ноября на 220 км автотрассы М4 «Дон» в Узловском районе Тульской области. По предварительным данным, автобус задел отбойник и перевернулся.

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