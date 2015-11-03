Москва, 3 ноября, 2015, 10:50 — ИА Регнум. Чувство единства российского народа сегодня сильно как никогда в последние годы: с 2012 по 2015 г. доля опрошенных, согласных с тем, что в России есть народное единство выросла с 23% до 54%. У молодежи (60% от 18 до 24 лет) и обучавшихся в вузах (57%) это чувство сильнее, чем у пожилых (51% старше 60 лет) и малообразованных (46%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

И.М.Тоидзе. Во имя Родины, Вперед богатыри! 1943 Советский плакат

Ощущение сплоченности народа прежде всего объясняют тем, что жители страны всегда объединяются в трудные минуты (18%). Чаще стали отмечать, что единство заложено в менталитете российского народа (с 4% в 2014 г. до 13% в 2015 г.), большинство поддерживает политический курс лидера страны (с 3% в 2014 г. до 9% в 2015 г.). И, напротив, реже сегодня в качестве объединяющих факторов указывают мирное сосуществование наций между собой (с 22% в 2012 г. до 9% в 2015 г.) и стремление к взаимопомощи (с 15% до 7%, соответственно).

Доля тех, кто не чувствуют единения людей, в настоящее время составляет 35% (с 56% в 2012 г.). Главным разъединяющим фактором называют человеческий эгоизм (32% от тех, кто считает, что в России нет народного единства), однако с 2012 г. эта доля несколько снизилась (с 39%). Также отмечают, что единение невозможно в стране, где столь велика разница между доходами богатых и бедных (10%), политические силы не способствуют или даже мешают объединению (10%), общество многонационально (9%) и т.д. Существенно реже в качестве препятствия на пути к единству народа стали указывать на отсутствие национальной идеи (с 14% в 2012 г. до 5% в 2015 г.).

Опрос проведён 17−18 октября 2015 года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства.