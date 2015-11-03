Уникальную выставку «Соловки: Голгофа и Воскресение» открыли в Архангельске
Архангельск, 3 ноября, 2015, 10:38 — ИА Регнум. В Архангельске торжественно открыли уникальную передвижную выставку «Соловки: Голгофа и Воскресение. Наследие Соловков в прошлом, настоящем и будущем России». Экспозиция побывала во многих субъектах страны. За пять лет ее посетили более 800 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Открывая выставку, заместитель губернатора Архангельской области, руководитель Агентства по развитию Соловков Роман Балашов отметил, что проект уникальный. «Выставка объездила большую часть страны и везде имела колоссальный успех. Именно через эту экспозицию люди впервые знакомятся с Соловецким архипелагом — жемчужиной Архангельской области. Главный ответ, который дают Соловки современному человеку, — с верой в Бога можешь практически все», — сказал Роман Балашов.
Экспозиция выставки постоянно меняется, добавляются новые элементы и исторические факты. Одна из главных целей экспозиции — показать все многообразие Соловков.
Заместитель директора Соловецкого музея-заповедника по экспозиционному и информационному обслуживанию Олег Волков отметил, что для Соловецкого музея — это знаковая и центральная экспозиция. Она рассказывает о всем наследии Соловецкого архипелага. «Я уверен, что каждый человек, посетивший выставку, обязательно приедет на Соловки и насладится всей этой красотой», — сказал Олег Волков.
Выставка будет работать на базе регионального центра «Патриот» в течение всего месяца.
«Для нашего центра принимать такую выставку, которая стала центральным событием празднования Дней Соловков в Архангельске, — почетная и ответственная миссия. Монтаж выставки продолжался несколько дней. Уже разработаны планы бесплатных экскурсий для школьников. К тому же 3 ноября 2015 года мы присоединяемся к акции «Ночь искусств». Выставка также будет доступна с 18:00 до 22:00 часов. Экскурсию и лекцию для посетителей проведут сотрудники Соловецкого музея-заповедника. Также запланирована демонстрация фильма «Власть Соловецкая», — сказал и.о. директора регионального центра «Патриот» Денис Михеевский.
Напомним, в Архангельске в течение всей недели проходят Дни Соловков. Цель мероприятий — познакомить жителей и гостей Архангельска с уникальным наследием Соловецких островов и рассказать о том, как оно используется в современной деятельности музея и монастыря.