Архангельск, 3 ноября, 2015, 10:38 — ИА Регнум. В Архангельске торжественно открыли уникальную передвижную выставку «Соловки: Голгофа и Воскресение. Наследие Соловков в прошлом, настоящем и будущем России». Экспозиция побывала во многих субъектах страны. За пять лет ее посетили более 800 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выставку «Соловки: Голгофа и Воскресение» открыли в Архангельске

Открывая выставку, заместитель губернатора Архангельской области, руководитель Агентства по развитию Соловков Роман Балашов отметил, что проект уникальный. «Выставка объездила большую часть страны и везде имела колоссальный успех. Именно через эту экспозицию люди впервые знакомятся с Соловецким архипелагом — жемчужиной Архангельской области. Главный ответ, который дают Соловки современному человеку, — с верой в Бога можешь практически все», — сказал Роман Балашов.

Экспозиция выставки постоянно меняется, добавляются новые элементы и исторические факты. Одна из главных целей экспозиции — показать все многообразие Соловков.

Заместитель директора Соловецкого музея-заповедника по экспозиционному и информационному обслуживанию Олег Волков отметил, что для Соловецкого музея — это знаковая и центральная экспозиция. Она рассказывает о всем наследии Соловецкого архипелага. «Я уверен, что каждый человек, посетивший выставку, обязательно приедет на Соловки и насладится всей этой красотой», — сказал Олег Волков.

Выставка будет работать на базе регионального центра «Патриот» в течение всего месяца.

«Для нашего центра принимать такую выставку, которая стала центральным событием празднования Дней Соловков в Архангельске, — почетная и ответственная миссия. Монтаж выставки продолжался несколько дней. Уже разработаны планы бесплатных экскурсий для школьников. К тому же 3 ноября 2015 года мы присоединяемся к акции «Ночь искусств». Выставка также будет доступна с 18:00 до 22:00 часов. Экскурсию и лекцию для посетителей проведут сотрудники Соловецкого музея-заповедника. Также запланирована демонстрация фильма «Власть Соловецкая», — сказал и.о. директора регионального центра «Патриот» Денис Михеевский.

Напомним, в Архангельске в течение всей недели проходят Дни Соловков. Цель мероприятий — познакомить жителей и гостей Архангельска с уникальным наследием Соловецких островов и рассказать о том, как оно используется в современной деятельности музея и монастыря.