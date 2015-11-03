Барнаул, 3 ноября, 2015, 10:35 — ИА Регнум. УФСБ России по Алтайскому краю выявлен и пресечен международный канал поставок наркотических средств из стран Европы. Наркотики поставлялись в почтовых конвертах. Подробности сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю Кокаин пересыпался в Алтайский край в почтовых конвертах

Оперативникам удалось выяснить, что житель Алтайского края получил международную корреспонденцию, содержащую 1 грамм кокаина.

«Кроме того, в ходе проведенных во взаимодействии с Алтайской таможней оперативно-разыскных мероприятий установлен еще один аналогичный случай. На этот раз из европейской страны гражданину поступило письмо с наркотиком МДМА синтетического происхождения. В конце октября он был задержан с поличным», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

«При себе у мужчины имелось почтовое отправление на его имя, в котором обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что найденный порошок является наркотической смесью, содержащей кокаин в значительном объеме», — подчеркнули оперативники.

В процессе разбирательств выяснилось, что получатель «наркописем» является наркозависимым. «Он использовался для прикрытия истинным организатором наркоканала — уроженцем г. Омска 1986 г.р., проживающим в г. Барнауле, который заказывал наркотики из Европы через интернет-магазин», — пояснили в УФСБ,

В настоящее время наркозависимый получатель писем заключен под стражу. Устанавливается фактическое местонахождение организатора международного наркоканала и других причастных лиц.