Чебоксары, 3 ноября, 2015, 10:30 — ИА Регнум. В столице Чувашии в День народного единства пройдут два митинга, шествий не планируется. В мэрию поступили только две заявки на проведение публичных мероприятий, в то время как в 2014 году было пять. Уведомление о проведении митинга из политических партий подала ЛДПР, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации. Другую заявку направила инициативная группа граждан.

ИА REGNUM 2013 год, Чебоксары. Перед началом митинга на «нулевом километре» Чебоксар

Сторонники либерал-демократов соберутся в сквере Чапаева, где будет организован митинг с использованием партийной и праздничной атрибутики с раздачей агитационного материала. Среди лозунгов — «ЛДПР — душа России», «совесть нации», «воля народа». Инициаторы заявили об участии 100 человек.

Ещё одно уведомление о проведении митинга в мэрию подала инициативная группа граждан, выбрав «нулевой километр» на Красной площади и заявив об участии 5 тыс. человек. Данная площадка станет главной и для официальных торжеств, в которых предполагается участие «представителей различных политических партий, общественных объединений, профсоюзных организаций, трудовых и творческих коллективов, а также сотрудников предприятий, организаций и учреждений города».

В мэрии отмечают, что на Красной площади 4 ноября будут угощать бесплатным чаем и баранками от городских предприятий. Также состоится мини-парад с участием конных казаков и военного духового оркестра, который возглавит прохождение отдельных коробок, участников клуба исторической реконструкции «Русский егерь», кадетов и полицейской академии, казаков. Клубы исторической реконструкции продемонстрируют быт и дружинный уклад того времени, тактику и приемы оружия периода Минина и Пожарского, а также проведут стрелецкие маневры. Во время праздника чебоксарцам будет предложено принять вместе исполнить Гимн России. Продолжит праздник концерт, в котором примут участие творческие коллективы города.

Помимо этого, 4 ноября состоится Крестный ход, посвященный празднованию Дня народного единства и Казанской иконы Божией Матери. Крестный ход начнется в 10:30 часов от Введенского собора до Храма Рождества Христова. По завершению шествия состоится праздничный молебен.

Отметим, что московское чувашское землячество в День народного единства примет участие в шествии по Тверской улице Москвы. Будет организована отдельная чувашская колонна с российскими и чувашскими флагами. Ожидается, что в шествии примут участие несколько сотен земляков.

Напомним, 4 ноября в России отмечается один из самых молодых государственных праздников — День народного единства. Праздник посвящён событиям 1612 года, когда ополченцы под руководством Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов, закончив период Великой смуты и безвластия в стране. Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери. В октябре 1612 года Москва была освобождена. После победы Пожарский на собственные деньги выстроил Казанский собор. Позже по указу царя Алексея Михайловича Романова было установлено празднование 4 ноября как дня благодарности Богородице за её помощь в освобождении России от поляков. Потому в православном календаре 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в архивах сохранились упоминания и о вкладе в победу чувашского народа. Посадские люди, чувашские и русские крестьяне поставляли ополчению коней, хлеб, фураж, мясо, собирали меха и деньги. В статье «Участие населения Чувашии в борьбе против польской и шведской интервенции в начале XVII века» историк Василий Димитриев пишет: «Дворяне и дети боярские, стрельцы, чувашские тарханы и сотники, служилые татары, ясачные чуваши Свияжского, Чебоксарского и Цивильского уездов прибыли в Нижний Новгород и вступили в народное ополчение… Они осознавали угрозу, нависшую над страной, опасность дальнейшего гнета и произвола в случае порабощения России иноземцами».