Вашингтон, 3 ноября, 2015, 10:31 — ИА Регнум. Instagram может стать полем по сбору информации об употреблении несовершеннолетними алкогольных напитков. С такой идеей выступили американские ученые Рочестерского университета, они предложили при помощи соцсети создать статистику, о чем сообщили на сайте вуза.

fansshare.com Instagram фото, коллаж

По мнению исследователей, подростки не так искренне могут делиться информацией об употреблении алкоголя во время теста, нежели в социальных сетях. Поэтому при мониторинге Instagram можно создать базу данных о возрасте несовершеннолетнего и месте его проживания.

Однако существенную проблему вызывает тот факт, что отсортировать пользователей по возрасту в соцсети нельзя. Однако ученые не растерялись, они считают, что можно применить технологию, которая по лицу на фото будет вычислять примерный возраст человека, пол и расу.

Кроме того, чтобы увеличить эффективность противоалкогольной кампании, направленной на подростков, ученые еще составили словарь сленговых выражений, в котором приводятся примеры названий алкоголя в других выражениях. Таким образом исследователи намереваются помочь активнее бороться с зависимостью от алкоголя среди несовершеннолетних.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября газета «Известия» сообщала, что Султан Хамзаев, член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», обратился в комитет Госдумы по охране здоровья с предложением ввести для несовершеннолетних (от 12 до 18 лет) административную ответственность за употребление алкогольной продукции.

По мнению Хамзаева, правильным видом наказания будет общественно важная работа, например, уход за пожилыми в доме престарелых, уборка помещений в школе или больнице.