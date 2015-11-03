Санкт-Петербург, 3 ноября, 2015, 10:07 — ИА Регнум. Ространснадзор вернул на рейсы два лайнера A321 «Когалымавиа». Суда введены в эксплуатацию после проверки и летают по расписанию.

ruwings.ru Лайнер A321

Отмечается, что третий самолёт ревизоры осматривали накануне. Четвёртый по-прежнему находится на длительной плановой проверке в Турции, передает РСН.

Напомним, 1 ноября Ространснадзор выдал распоряжение авиаперевозчику «Когалымавиа» приостановить полеты самолетов Airbus A321 до выяснения обстоятельств крушения самолета компании на Синайском полуострове. В компании должны были проверить безопасность использования лайнеров данной модели.

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Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября:. Лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение на Синайском полуострове через 23 минуты после вылета. На борту самолета находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.

Отметим, несколько крупнейших международных авиакомпаний, в частности Air France, Lufthansa, Air Arabia, Emirates Airlines и Flydubai объявили о решении воздержаться от полетов над Синаем после крушения российского лайнера.