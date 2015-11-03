Вашингтон, 3 ноября, 2015, 09:31 — ИА Регнум. Слаженному хору отечественных и зарубежных «путиносливщиков» нанесен серьезный удар под дых — 2 ноября госсекретарь США Джон Керри сделал сенсационное по своей сути заявление о том, что Донбассу должен быть предоставлен особый статус. То есть Вашингтон поддержал план Путина по Украине.

Герб ЛНР

Как сообщает сайт ВВС, в интервью телекомпании «Мир» глава американского внешнеполитического ведомства «заявил о важности выполнения Минских договоренностей, подчеркнув также необходимость отвода тяжелых вооружений и соблюдения неприкосновенности международных границ. «Все это должно произойти, и тогда санкции будут сняты, тогда мы сможем вернуться к отношениям, которые, я надеюсь, пойдут на пользу людям Украины и снизят напряжение, существующее в течение последних пары лет», — сказал Керри. Он также подчеркнул, что выборы в Донецкой и Луганской областях должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и на них должны присутствовать международные наблюдатели».

То есть теперь и главный спонсор и создатель киевской хунты — Вашингтон — подтвердил то, на чем с 2014 года настаивала Россия и к чему с августа месяца текущего года присоединился ЕС (Берлин и Париж), а именно, что Украина должна быть федерацией, со всеми вытекающими отсюда следствиями — формированием бюджета, его распределением, национальной и культурно-языковой политикой и т.д.

Федерализация Украины позволяла управлять страной именно тем регионам, которые наполняют бюджет (Юго-Востоку и Востоку), а не тем, кто является дотируемыми субъектами федерации (западным областям страны). Соответственно, и определять внешнеполитический курс страны. И та битва, которую вела на Украине Москва, была не за ЛНР и ДНР, и не за Донбасс или восемь республик Новороссии, отданных УССР большевиками, а за всю Украину, за весь русский народ окраины.

Читать подробнее: Заявление Керри — США признали свое поражение на Украине