Лондон, 3 ноября, 2015, 08:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон может отказаться выносить законопроект о бомбардировках позиций террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии на голосование в парламенте, пишет газета Times со ссылкой на источники в правительстве.

ibtimes.co.uk Дэвид Кэмерон

По данным издания, Кэмерон не смог заручиться поддержкой 40 парламентариев-лейбористов, необходимой для уверенной победы. Голосование по вопросу усиления военных действий через границу Ирака ожидалось до конца года. В сентябре 2014 года британский парламент санкционировал авиаудары лишь по позициям ИГ в Ираке, удары по позициям в Сирии документом не предусмотрены.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон выступает за проведение операции и в Сирии, однако оппозиция в лице Лейбористской партии и ее нового лидера Джереми Корбина выражает твердое несогласие. Кроме того, коллега Кэмерона по Консервативной партии, председатель комитета по международным делам Криспин Блант выразил опасения относительно того, что решение о проведении операции в Сирии может быть принято при отсутствии долгосрочного плана победы над ИГ, сообщает Associated Press.

По мнению комитета, вмешательство России в конфликт в Сирии на стороне президента Башара Асада осложнило политику Великобритании в Сирии еще больше. Теперь без согласованной международной стратегии не имеет смысла проводить какие-либо операции. Также комитет посоветовал обратить внимание на законность предполагаемых авиаударов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция российских ВКС в Сирии началась 30 сентября. Российская боевая авиация осуществляет комплексную поддержку с воздуха сирийской сухопутной армии, которая сумела перейти в контрнаступление.

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За минувшие сутки авиагруппа Воздушно-космических сил России в Сирийской Арабской Республике совершила 131 боевой вылет и нанесла удары по 237 объектам террористических группировок.

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