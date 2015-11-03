Нью-Йорк, США, 3 ноября, 2015, 07:57 — ИА Регнум. Зона искусственных островов в Южно-Китайском море будет патрулироваться ВМС США с периодичностью два раза в квартал, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

torbina.com Эсминец США «Лассен»

Уточняется, что патрулирование будет проводиться, несмотря на протест руководства Китая. Патрульные корабли не будут приближаться к островам ближе чем на 12 морских миль.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель американского военного командования в Японии заявил 27 октября, что базирующийся на базе ВМС США Йокосука в Японии ракетный эсминец «Лассен» начал патрулирование возле искусственных островов Китая в районе архипелага Спратли в пределах 12-мильной зоны.

Вашингтон неоднократно категорически возражал против строительства КНР искусственных островов в Южно-Китайском море. Китай хочет строить искусственные острова в районе архипелага Спратли, чтобы распространить суверенитет КНР на их 12-мильную зону.

Острова Спратли — архипелаг в юго-западной части Южно-Китайского моря. На архипелаге нет постоянного населения, портов и гаваней, но есть 4 аэропорта. В настоящее время архипелаг используется как рыбопромысловый район. Территорию островов оспаривают Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

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