Вашингтон, 3 ноября, 2015, 07:34 — ИА Регнум. Катастрофа пассажирского самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» произошла из-за бомбы, которую пронесли на борт, — это главная версия причин крушения лайнера, по мнению аналитиков агентства Stratfor (многие эксперты и журналисты называют его «теневым ЦРУ»), пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад агентства.

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«Учитывая маловероятность альтернативных сценариев, кажется, что наиболее вероятным объяснением падения самолета является наличие взрывного устройства на борту», — сообщается в докладе.

Уточняется, что в пользу основной версии говорит тот факт, что над Синаем в момент падения лайнера была зафиксирована со спутника тепловая вспышка. Она могла быть вызвана взрывом на борту: бомбы или бака с топливом.

Стоит отметить, что помимо основной версии аналитики рассмотрели другие возможные причины крушения самолёта.

1. Возможность попадания в самолёт снаряда из установки ПЗРК аналитики исключили.

«Маловероятно, что джихадисты на Синае сбили самолет при помощи переносных зенитно-оборонных систем или ПЗРК. Хотя боевикам в этом районе удалось использовать ПЗРК для того, чтобы сбить египетский вертолет и обстрелять ракетами израильский самолет, рейс 9268 был вне диапазона оружия», — сообщается в докладе.

2. Версия технической неисправности, например, отказ электрооборудования — тоже сомнительная, т.к. в таком случае были бы предприняты попытки маневрирования для наименее травматичного столкновения с поверхностью земли.

Ранее, комментируя возможные причины ЧП, замгендиректора «Когалымавиа» по организации летной работы Александр Смирнов заявил журналистам, что исключает технеисправность самолета или ошибку пилотов. По его версии, единственной причиной ЧП может быть внешнее воздействие на лайнер.

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