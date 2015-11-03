Вашингтон, 3 ноября, 2015, 05:33 — ИА Регнум. Германский автомобильный концерн Volkswagen отрицает обвинения со стороны властей США в установке программного обеспечения, позволяющего обходить экологические стандарты, на автомобили с трёхлитровым двигателем.

blingsounds.tistory.com Volkswagen, двигатель V6

«Никакая программа, которая бы несоответствующим образом изменяла (результаты тестов по загрязнению среды), не была установлена на трёхлитровые двигатели V6», — приводит заявление компании телеканал RT.

Напомним, ранее Агентство по охране окружающей среды США и Калифорнийский совет воздушных ресурсов заявили, что Volkswagen устанавливала программное обеспечение позволяющее обходить экологические стандарты, не только на автомобили одноимённой марки, но также и на машины Audi и Porsche.

Речь идёт об автомобилях Volkswagen, Audi и Porsche модельного ряда 2014−2016 годов, оборудованных шестицилиндровыми дизельными двигателями — в частности, Volkswagen Touareg 2014 года, Porsche Cayenne 2015 года, а также Audi A6 Quattro, Quattro A7, A8 и Q5.

Как было заявлено, вредные выбросы около 10 тысяч автомобилей данных моделей в девять раз превышали допустимые стандарты, тогда как в ходе тестов были зарегистрированы гораздо более более низкие показатели выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре этого года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить национальные экологические стандарты. Очистительные системы машин работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

В связи со скандалом 23 сентября ушёл в отставку председатель правления автоконцерна Мартин Винтеркорн. Его пост занял глава Porsche Маттиас Мюллер, который заявил о намерении возродить компанию за два-три года.