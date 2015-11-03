Вашингтон, 3 ноября, 2015, 03:59 — ИА Регнум. Американские власти заявили, что германский автомобильный концерн Volkswagen устанавливал программное обеспечение позволяющее обходить экологические стандарты, не только на автомобили одноимённой марки, но также и на машины Audi и Porsche, передаёт Associated Press.

.yjc.ir Эмблема

Как установили Агентство по охране окружающей среды США и Калифорнийский совет воздушных ресурсов, вредные выбросы около 10 тысяч автомобилей данных марок в девять раз превышали допустимые стандарты, тогда как в ходе тестов были зарегистрированы гораздо более более низкие показатели выбросов.

Речь идёт об автомобилях Volkswagen, Audi и Porsche модельного ряда 2014−2016 годов, оборудованных шестицилиндровыми дизельными двигателями — в частности, Volkswagen Touareg 2014 года, Porsche Cayenne 2015 года, а также Audi A6 Quattro, Quattro A7, A8 и Q5.

Как сообщало ИА REGNUM, автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре этого года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить национальные экологические стандарты. Очистительные системы машин работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

Это коснулось в общей сложности не менее 11 млн автомобилей по всему миру, в том числе 8 млн — в странах Евросоюза. Минюст США принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении автопроизводителя. Многочисленные коллективные иски против Volkswagen также подготовили автовладельцы.

В связи со скандалом 23 сентября ушёл в отставку председатель правления автоконцерна Мартин Винтеркорн. Его пост занял глава Porsche Маттиас Мюллер, который заявил о намерении возродить компанию за два-три года.