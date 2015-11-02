Южно-Сахалинск, 3 ноября, 2015, 02:39 — ИА Регнум. Московский городской суд перенес рассмотрение жалобы на арест банковских счетов бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его супруги Ирины. Назначена новая дата — 16 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Соответствующее решение было принято из-за того, что один из адвокатов Александра Хорошавина не был извещен о дате заседания. Это уже второй по счету перенос заседания. В первый раз рассмотрение жалобы перенесли, чтобы экс-губернатор смог по видеосвязи из СИЗО принять участие в заседании.

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Арест банковских счетов наложен в рамках уголовного дело по обвинению Хорошавина во взяточничестве в размере 5,5 миллиона рублей при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. Второе дело о взяточничестве — свыше 15 миллионов рублей.

На текущий момент в Сахалинской области находится иск Ирины Хорошавиной, которая подала на развод, а также намерена оставить за собой квартиру в Москве. На имущество четы бывшего губернатора, которое исчисляется 1,1 миллиардом рублей, также претендует государство. Второй иск подала Генпрокуратура России.