Москва, 3 ноября, 2015, 01:19 — ИА Регнум. По итогам первого дня опроса о переименовании станции московского метро «Войковская», организованного на портале «Активный гражданин», подавляющее большинство проголосовавших высказались за сохранение существующих названий станций метро и железной дороги, а также транспортно-пересадочного узла, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

metrowalks.ru Станция «Войковская»

Согласно данным, приведённым на портале, за сохранение названий высказались 56% участников опроса, за переименование — 31%. Ещё 7% проголосовавших граждан затруднились ответить, а 4% полагают, что решением данного вопроса должны заниматься специалисты. Всего в опросе на данный момент приняли участие более 100 тысяч человек.

Напомним, что опрос на портале «Активный гражданин» стартовал 2 ноября. Вопрос о переименовании станции метро «Войковская» было решено вынести на референдум в связи со строительством железнодорожной станции, которая вместе с действующей станцией метро сформирует новый транспортно-пересадочный узел. При этом, менять название района пока не планируется, так как за этим последует необходимость изменения адресов всех объектов, находящихся в этой местности.

«По мнению сторонников переименования, Войков — не тот человек, именем которого должна называться станция. Их оппоненты утверждают, что ничего страшного в этом нет, к тому же к названию все привыкли. Дискуссия разгорелась с новой силой, когда рядом с метро предложили построить железнодорожную станцию МКЖД и объединить её с подземкой в большой пересадочный узел «Войковская», — говорится в опросе.

Как сообщало ИА REGNUM, станцию метро, носящую имя одного из организаторов расстрела царской семьи Петра Войкова, предлагалось переименовать уже неоднократно. За это выступает, в частности, Русская православная церковь, и высказывались ныне живущие представители Дома Романовых.

Среди возможных альтернативных вариантов рассматриваются: «Петербургская», в честь города Санкт-Петербург, так как район расположен вдоль Ленинградского шоссе, «Волковская» — в честь космонавта Владислава Волкова и, наконец, в честь Зои и Александра Космодемьянских, героев СССР.