Хельсинки, 3 ноября, 2015, 00:03 — ИА Регнум. Финляндия вряд ли зависит от импорта энергоносителей из России так сильно, как это зачастую утверждается. Возможно без особых трудностей заменить почти все виды российского топлива, пишет сегодня, 2 ноября, финское издание The Helsinki Times.

proza.ru Киросиновая лампа

Энергетическую зависимость Финляндии от России не нужно ни преувеличивать, ни демонизировать, говорит Илкка Kaнанен, бывший исполнительный директор финского Центре стратегических запасов (отвечает за стратегические запасы в стране на случай кризисных ситуаций).

Финляндию часто рассматривают как страну, крайне зависимую от своего восточного соседа: на долю российских поставок приходится 60% от общей стоимости импорта энергоносителей в страну. Россия поставляет на финский рынок нефть, уголь, газ, ядерное топливо и электроэнергию.

Как утверждает Кананен, кризис на Украине заставил финнов задуматься об опасности такой зависимости. По его словам, Финляндия создала «резервные системы». «Они были созданы специально для того, чтобы убедиться, что мы не зависит от одного поставщика и его действий», — говорит финский эксперт.

Нефть и природный газ обычно рассматривают как яркие примеры зависимости от России. Kананен, однако, полагает, что «колеса национальной экономики будут продолжать крутиться», даже если импорт нефти и природного газа из России полностью прекратится. По его словам, Финляндия вполне способна заменить российские энергоносители. Эксперт обращает внимание на то, что доля природного газа в общем объеме потребляемой Финляндией энергии сократилась в последние годы из-за высокой стоимости российского природного газа и составляет не более семи процентов.

Финляндия также готова к сценарию, при котором импорт природного газа из России прекратится полностью. В этом случае отрасли промышленности, зависящие от импорта газа, перейдут на другие виды топлива, в основном на мазут. Учитывают финны и возможности, связанные с поставками сжиженного природного газа из других стран.

Как отмечает издание, замена российских нефти, угля и ядерного топлива может быть относительно простой: нефтеперерабатывающие заводы, например, смогут обратиться к другим поставщикам нефти. Внутренних поставок топлива для атомных электростанций хватит более чем на год, в дальнейшем топливо можно будет закупать на мировом рынке. «Уголь не дефицитный ресурс. Он не является предметом страстной политической дискуссии в отличие от нефти, наиболее стратегически важного ресурса в мире», — убеждён Кананен. Что касается поставок электроэнергии на финский рынок, то здесь «зависимость от импорта не означает зависимость от России», указывает финский эксперт. По его словам, сегодня финны в основном закупают электричество на скандинавском рынке электроэнергии.

Как отмечает финское издание, общее потребление энергии в Финляндии распределяется следующим образом: древесное топливо — 26%, нефть — 23%, ядерное топливо — 18%, уголь — 9%, природный газ — 7%.