Ереван, 2 ноября, 2015, 23:36 — ИА Регнум. С визитом в Армении находится председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко на пресс-конференции в Ереване. council.gov.ru

В понедельник, 3 ноября Матвиенко провела встречи с председателем Национального Собрания Армении Галустом Саакяном, премьер-министром Овиком Абрамяном и президентом Армении Сержем Саргсяном.

Российско-армянское стратегическое союзничество и партнерство развивается поступательно и становится все более разносторонним, заявила председатель Совета Федерации на встрече с Галустом Саакяном. Ключевым приоритетом двустороннего взаимодействия спикер СФ назвала совместную работу в рамках общих интеграционных объединений, в том числе, Евразийского экономического союза. «Интеграция сегодня востребована и поддерживается большинством государств Содружества. От ее успеха напрямую зависит рост благосостояния наших народов, укрепление международных позиций наших стран», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

На встрече с премьер-министром Армении Матвиенко напомнила, что главами СНГ была поддержана инициатива Совета МПА о проведении Форума регионов государств-участников СНГ во второй половине 2016 года. Она выразила надежду, что Армения активно включится в процесс подготовки этого важного мероприятия, которое позволит придать дополнительный импульс укреплению сотрудничества между Россией и Арменией как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Перед состоявшейся встречей с президентом Армении Сержем Саргсяном стороны почтили минутой молчания память жертв крушения российского авиалайнера в Египте.

«Президент в очередной раз выразил соболезнования в связи многочисленными человеческими жертвами в результате авиакатастрофы», — сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи, Саргсян и Матвиенко обсудили армяно-российскую повестку и шаги по дальнейшему углублению и укреплению двустороннего стратегического партнерства, а также роль в этом законодательных органов.

В этом контексте президент Армении и председатель Совета Федерации высоко оценили значение армяно-российской межпарламентской комиссии.

Собеседники придали также важность взаимодействия между регионами Армении и России, чему способствуют периодически проводимые межрегиональные форумы.

Президент приветствовал участие Матвиенко в проводимом во вторник в Ереване Четвертом межрегиональном форуме, который совпал с визитом председателя Совета Федерации в Армению.

Форум, по словам Саргсяна, важная площадка для обсуждения современных вопросов армяно-российской повестки, разработки эффективных механизмов, обозначения новых перспективных направлений децентрализованного сотрудничества.

В ходе встречи была также придана важность сформированного эффективного двустороннего сотрудничества на международных парламентских площадках.

Собеседники обменялись мнениями по международным проблемам, коснулись региональных вызовов, нынешнего этапа карабахского урегулирования.

«В ходе встречи мы затронули весь комплекс двусторонних отношений», — сообщила Валентина Матвиенко по итогам встречи.

«Роль Армении в мире и на Евразийском экономическом пространстве постоянно растет», — цитирует Матвиенко сайт СФ.