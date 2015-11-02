Москва, 2 ноября, 2015, 23:00 — ИА Регнум. Российский музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков сообщил о смерти своего клавишника Бориса Рубекина. Об этом Гребенщиков написал сегодня, 2 ноября, на своей странице в социальной сети Facebook.

ntv.ru Борис Рубенкин — музыкант, клавишник группы «Аквариум»

Гребенщиков написал, что член группы «Аквариум» Борис Рубекин скончался. Каких-либо подробностей музыкант не указал. Причину смерти Гребенщиков также не сообщил.

Известно, Борису Рубекину было 46 лет. В группе «Аквариум» он играл с 1998 года. Поклонникам творчества группы он также известен под псевдонимами Рубик и Ангел.

Группа «Аквариум» — одна из старейших российских рок-групп. Состав участников за 40 лет существования группы неоднократно менялся, и только певец и идейный вдохновитель группы Борис Гребенщиков (также известный как БГ) является участником коллектива с самого момента его основания в 1972 году. Участниками группы в разное время были: Анатолий Гуницкий, Дюша Романов, Майк Науменко, Сергей Курёхин, Олег Сакмаров, Всеволод Гаккель, Эдмунд Шклярский, Михаил Файнштейн и многие другие.