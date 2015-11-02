Псков, 2 ноября, 2015, 22:59 — ИА Регнум. Моя совесть абсолютно чиста, и я не вижу необходимости своими комментариями подбрасывать дров в эту информационную кампанию и работать вторым номером в чужом медиа-сценарии», — прокомментировал губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 2 ноября, в интервью газете «КурьерЪ» дело о нападении на журналиста Олега Кашина.

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«Во всей этой истории у меня складывается впечатление, что Олега просто используют «в темную». По поводу моего молчания. В рамках уголовного дела я уже все сказал и ответил на все вопросы, которые интересовали следствие. Почему об этом не говорит либеральная общественность? Наверное, потому что это невыгодно и не ложится в чью-то схему», — сказал Турчак.

Он отметил, что «не считает правильным что-то комментировать, когда меня всем скопом вынуждают оправдываться». «С чего ради? Это даже не юридический вопрос, а психологический: оправдывающийся всегда виноват», — также сказал губернатор Псковской области.

Андрей Турчак заявил, что ни разу в своей жизни не был в ресторане «Белое солнце пустыни», где он якобы встречался, как утверждают некоторые СМИ, с исполнителями преступления. «Насколько мне известно из открытых источников, сторона Горбунова официально запросила следствие истребовать и приобщить к материалам уголовного дела широко анонсированную в СМИ запись этой встречи. Однако до настоящего времени этого не произошло. Почему? Зато главный обвинитель и режиссер бросился в бега от следствия», — сказал Андрей Турчак.

Напомним, ранее газета «Коммерсант» опубликовала интервью жены обвиняемого в избиении Олега Кашина Данилы Веселова. Елена рассказала о встрече Веселова и губернатора Псковской области Андрея Турчака до нападения на журналиста