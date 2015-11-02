Астана, 2 ноября, 2015, 20:44 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что Донбассу необходимо предоставить особый статус, а тяжелое вооружение должно быть отведено с линии фронта на юго-востоке Украины. Об этом глава государственного департамента США заявил сегодня, 2 ноября, в интервью телеканалу «Мир».

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Керри подчеркнул, что наряду с отводом от линии фронта тяжелого вооружения, международные границы должны оставаться неприкосновенными. Наблюдатели ОБСЕ должны быть допущены к мониторингу ситуации и присутствовать на выборах, которые должны пройти в Донбассе в соответствии с украинскими законами.

Глава Госдепа добавил, что Донбассу должен быть предоставлен особый статус.

«Все это должно произойти, и тогда санкции будут сняты, тогда мы сможем вернуться к отношениям, которые, я надеюсь, пойдут на пользу людям Украины и снизят напряжение, существующее в течение последней пары лет», — сказал Керри.

Госсекретарь США добавил, что Украина не является вопросом компромисса между Вашингтоном и Москвой. Однако, «компромисс с каждой стороны мог бы помочь», — отметил Керри.

«Но на самом деле, это вопрос соглашения. Минское соглашение было достигнуто. Оно требует определенных действий со всех сторон», — пояснил глава американской внешней политики.