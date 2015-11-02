Вашингтон, 2 ноября, 2015, 19:37 — ИА Регнум. Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер заявил, что американские спецслужбы не располагают свидетельствами того, что авиакатастрофа российского пассажирского лайнера А-321 в Египте произошла в результате террористического акта. Об этом сегодня, 2 ноября, передает TheHill.

youtube.com Джеймс Клеппер — директор Национальной разведки США

«У нас пока нет никаких прямых свидетельств какого-либо вмешательства террористов. Мы действительно не знаем, я думаю, мы узнаем больше, когда будут проанализированы черные ящики, обнаруженные ранее», — сказал Клеппер, отвечая на вопрос о вероятности причастности террористов к гибели лайнера.

Напомним, российский пассажирский самолет AirbusA-321 авиакомпании «Когалымавиа» разбился на Синайском полуострове (Египет). На борту находились 224 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Причины авиакатастрофы до сих пор не установлены.

Рассматриваются разные версии, от отказа техники и человеческого фактора, до террористического акта. Черные ящики самолета найдены и сейчас их расшифровывают специалисты из Египта, Франции и России.