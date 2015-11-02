Москва, 2 ноября, 2015, 19:18 — ИА Регнум. Российская боевая авиация уничтожила зенитную артиллерию, принадлежавшую террористической группировки «Исламское государство». Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он сообщил, что в районе Тадмор в сирийской провинции Хомс, штурмовик Су-25 ВКС РФ нанес удар по укрепленному району боевиков из террористической группировки «Исламского государства». В результате прямых попаданий разрушены фортификационные сооружения, подземные укрытия, а также позиции зенитной артиллерии террористов, на которой располагались две установки ЗСУ-23.

Также Конашенков рассказал, что в пригороде Алеппо российской авиацией был разбомблен склад боеприпасов и инфраструктура для подготовки экстремистов. В провинции Латакия уничтожен замаскированный командный пункт с мощным узлом связи группировки «Джебхат ан-Нусра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии против террористов началась 30 сентября. Российская боевая авиация осуществляет комплексную поддержку с воздуха сирийскую сухопутную армию, которая смогла перегруппироваться и перейти в контрнаступление против террористов.