Москва, 2 ноября, 2015, 18:09 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили командный пункт с узлом связи крупного бандформирования террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», расположенный на тактически важной высоте в провинции Латакия. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

ren.tv Игорь Конашенков — официальный представитель министерства обороны Российской Федерации генерал-майор

Конашенков рассказал, что в ходе сегодняшних авиаударов в районе населенного пункта Сальма, провинции Латакия, на вершине одной их тактически важных высот уничтожен командный пункт с узлом связи крупного бандформирования террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

Генерал добавил, что с этого командного пункта велось управление боевыми действия боевиков группировки.

«Причем мощность передатчиков узла связи, находившегося на данной тактической высоте, позволяла подавлять радиосвязь подразделений сирийских вооруженных сил», — добавил Конашенков.

Авиаудар российских ВКС полностью уничтожил замаскированный в горно-лесистой местности командный пункт со всем содержимым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция российских ВКС в Сирии началась 30 сентября. Российская боевая авиация осуществляет комплексную поддержку с воздуха сирийской сухопутной армии, которая сумела перейти в контрнаступление.