Киев, 2 ноября, 2015, 17:44 — ИА Регнум. Украина по-прежнему надеется на получение безвизового режима с ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заседания согласительного совета Верховной рады 2 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Климкина, Верховная рада в четверг, 5 ноября, должна принять пакет правительственных законопроектов, которые обеспечат выполнение технических заданий от Европейского союза.

«Все эти проекты достаточно времени дискутируются, зарегистрированы в Верховной раде, и очень важно, чтобы по ним было результативное голосование… Если мы принимаем эти законы — это радикально повышает наши шансы на получение безвизового режима. Конечно, все эти законы должны заработать после того, как будут приняты. Речь идет не только о законодательных, но и о дальнейших изменениях. Но если мы их не примем, это радикально уменьшает наши шансы на безвизовый режим», — сказал дипломат.

Напомним, ранее глава фракции «Самопомощь» в Верховной раде Олег Березюк заявил, что Украина не получит безвизовый режим с ЕС, что бы депутаты ни принимали.

Ранее в МИД Украины фактически обвинили генерального прокурора Украины Виктора Шокина в срыве выполнения технических заданий по получению Киевом безвизового режима с ЕС. У европейцев, по данным МИД, возникли претензии к представителям генпрокурора в комиссии по избранию антикоррупционного прокурора.