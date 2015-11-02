Каир, 2 ноября, 2015, 17:40 — ИА Регнум. Российские спасатели, работающие на месте крушения А-321 на Синайском полуострове (Египет) обнаружили еще тела погибших пассажиров в центральной части фюзеляжа. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил журналистам руководитель оперативной группы МЧС на Синае, директор департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Александр Агафонов.

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Он рассказал, что российские спасатели во время осмотра обломков лайнера с использованием аварийно-спасательного автомобиля «Розенбауэр» приподняли часть фюзеляжа самолета и обнаружили останки пассажиров самолета. Эта часть фюзеляжа лежала перевернутой на земле.

Агафонов также добавил, что на месте крушения продолжаются поисковые работы. В них задействованы четыре поисковые группы отрядов «Центроспас» и «Лидер» МЧС численностью 80 человек.

Обломки самолета разбросаны на большой площади, что косвенно свидетельствует о том, что самолет начал разрушаться ещё в воздухе, пояснил Агафонов.

Российские спасатели работают в трудных условиях. Обломки находятся далеко от базового лагеря и на Синайском полуострове стоит сильная жара. Но несмотря на все трудности спасатели будут работать до наступления темноты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейшая в истории российской и советской авиации авиакатастрофа произошла 31 октября на Синайском полуострове. Самолет AirbusA-321 авиакомпании «Когалымавиа» спустя 23 минуты после взлета из аэропорта Шарм-эль-Шейха рухнул в центральной части Синайского полуострова. На борту самолета находилось 224 человека, все они погибли. Причина крушения устанавливается.