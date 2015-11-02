Калининград, 2 ноября, 2015, 18:00 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в интервью ИА REGNUM подытожил важные для региона события 2015 года.

Советские танкисты на подступах к Вильнюсу. В центре снимка (в танкистском шлеме) Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов. Июль 1944 года

ИА REGNUM: Андрей Иванович, мы договоривались обсудить итоги Калининградской области в 2015 году, но жизнь вносит печальные коррективы. В субботу в Египте произошла авиакатастрофа, унёсшая жизни 224 человек. У вас, как у члена комитета Госдумы по транспорту, есть информация, что могло произойти в небе над Синаем?

Давайте не будем гадать. Это страшная трагедия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Сейчас время всемерно поддержать этих людей. А выводы сделает правительственная комиссия, состоящая из квалифицированных специалистов. Нужно дождаться результатов расследования.

ИА REGNUM: Что касается законодательной деятельности на пользу жителей Калининградской области — что удалось сделать?

Напряжённая работа по лоббированию интересов региона продолжается. Каждый закон, который принимается в Государственной думе, касается и Калининградской области. Мы живём в едином правовом поле со всей страной, а специфика области, естественно, лучше знакома представителям региона. Поэтому одна из самых важных задач — не допустить к принятию что-либо ухудшающее положение области. Все мы помним, какие ещё несколько лет назад неприятные сюрпризы подбрасывали нам то одно, то другое ведомства. На сегодня «калининградский фильтр» работает, и работает эффективно. А с другой стороны, нужно понимать, что 2015 год всё-таки далеко не самый «тучный» год. Возможностей получить дополнительные преференции для области было гораздо меньше, чем в прошлом. Когда удавалось, например, на ремонт калининградских дорог «выбивать» в два раза больше денег, чем предполагали выделить федералы. Хорошо, что в основном удалось отстоять запланированное федеральным центром во времена стодолларовой нефти финансирование наших региональных проектов.

ИА REGNUM: С чем к вам обращались в этом году избиратели?

Людей в мою приемную депутата Государственной думы всегда много приходит. До сих пор не иссякает поток тех, кто не знает своих депутатов — муниципальных, областных. Проблемы этих людей решаемы на областном, городском уровнях, но они идут напрямую ко мне. Помогаем, конечно. Что радует — появились люди, которые не с бедами своими приходят, а с желанием улучшить что-то в стране, регионе. Проекты приносят интересные. По развитию транспортного комплекса, например. Причём это не фантастические трактаты. Это интересные идеи, в какой-то степени немного сыроватые, требующие проработки, анализа, но вполне жизнеспособные.

На работу в этом году, конечно, повлиял юбилей Великой Победы. Очень тёплые отношения завязались с Домом ветеранов. Виктору Геманову, нашему калининградскому учёному, писателю, помог издать книгу, посвящённую одной из неизвестных страниц подводной войны. Она, посвящённая командиру подводной лодки времен войны — Щ-307 Михаилу Калинину, называется «Подводный мститель». Это мне близко. Я сам начинал службу Родине на подводной лодке. Юбилей Победы — не только память о подвиге наших дедов, но и повод напомнить молодёжи, что такое патриотизм, зачем нужно знать историю страны. Поэтому стараюсь чаще встречаться со студентами, школьниками. И каждая встреча — это интересный опыт и для меня, и для ребят. Очень полезное дело.

ИА REGNUM: Тем более что проверяет на патриотизм и любовь к Родине сама жизнь: вчера — Крым, сейчас — Сирия. Поток дезинформации, да можно сказать — лжи, который льётся на нашу страну из западных СМИ, не иссякает…

Время нас всех проверяет. И мы эту проверку проходим. Против нас идёт откровенная информационная война. Чувство патриотизма, здравый смысл — это наши прививки от проигрыша в ней. Когда молодёжь интересуется тем, что происходит вокруг России, внешней политикой страны, когда начинает думать и анализировать, она приходит к правильным выводам. Буквально на днях встречался со студентами Калининградского института управления. Первый вопрос, который мне задали: что происходит в Сирии? А в 10-й школе Калининграда, так там модель ООН создали. Провели деловую игру. Школьники, несмотря на юный возраст, пытались решить проблему сирийских беженцев. Искали причины происходящего, как взрослые оценивали роль нашей страны в решении проблемы терроризма. То, что я услышал как приглашённый эксперт проекта, очень понравилось. Понятно, что ребятам надо ещё расти и расти, но начало положено очень хорошее.

ИА REGNUM: Россия чуть больше месяца назад начала уничтожение террористов на территории Сирии. Это правильное решение?

Я согласен с одним из специалистов по антитеррору. Отвечая на вопрос, можно ли простить террориста, он сказал: «Бог прощает, а наша задача обеспечить им встречу». Уверен: если б была возможность без вмешательства ВКС решить сирийскую проблему, она была бы использована. Наши пилоты защищают страну на её дальних рубежах. Находятся на территории Сирии по официальной просьбе властей этой страны, т. е. абсолютно легитимно. Каждый уничтоженный террорист в Сирии уже гарантировано не будет представлять опасности ни для России, ни для Европы, ни даже для США. На месте западных партнёров логичней было приветствовать наше вмешательство. Но пока не все на Западе в силах признать, что они запутались в хитросплетениях своей собственной политики на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

ИА REGNUM: 2015 год не улучшил, к сожалению, отношения России с нашими ближайшими соседями — Польшей и Литвой. Количество поездок калининградцев в эти страны ЕС падает. На ваш взгляд, дна достигли в этих отношениях?

Думаю, на снижение потока скорее высокий курс евро повлиял. Добросердечное отношение калининградцев к простым литовцам и полякам не изменилось. Слишком глубоки корни этой дружбы, нормальных человеческих отношений. Да и поляки с литовцами не сквозь прорезь прицела смотрят на нас. Мне как-то в Польше сказали: «Это не мы вас не любим, а телевизор наш вас не любит». Власти этих стран бесятся, в том числе и потому, что на бытовом уровне отношения чаще всего нормальные между нашими гражданами. А руководство этих стран изо всех сил старается выслужиться у «старших по званию» западных своих коллег. Смотрите, мол, как мы Россию ненавидим.

ИА REGNUM: И для доказательства преданности в Польше сносят памятник Ивану Даниловичу Черняховскому, а в Литве бросают в застенки и не выпускают офицера Юрия Меля…

Это отдельная тема разговора. Памятник Черняховскому может аукнуться тем, кто сносил. Не забыли поляки, кто их страну освобождал, и какую огромную цену заплатил советский народ за это освобождение. Далеко в историю углубляться не буду. Но поляки — это гордый, свободолюбивый и вполне здравомыслящий народ. Они не любят, когда их заставляют петь с чужого голоса. Думаю, натянутые официальные отношения всё-таки долго не продлятся. Перелом наступит.

А что касается полковника Юрия Меля, в этом случае литовские власти загнали сами себя в тупик. Дело разваливается, что делать с ним, они сами не могут понять. Хотят выдержать хорошую мину при плохой игре. Им, по совести, Юрия Меля за те события января 1991 года наградить. Он не допустил жертв на своём участке противостояния. Но Литва ведёт себя неадекватно. Человек страдает хроническим заболеванием, едет в соседнюю страну за лекарством, его хватают, арестовывают. Юрий Мель ведёт себя очень достойно. Учит иностранные языки, занимается спортом в камере. Мы продолжаем бороться за него. Справедливость должна восторжествовать. Это дело, по сути, как и снос памятника генералу Черняховскому, экзамен для наших соседей на цивилизованность. Похоже, не сами страны, но отдельные представители властей этих стран делают все, чтобы экзамен был провален.

ИА REGNUM: В Литве даже танки русские ждут…

А они не идут и не идут. Это всё эротические фантазии. Молодёжь из страны разъехалась на заработки, а наши танкисты всегда были привлекательными для женского пола. Вот некоторые дамы и ждут. Шучу, разумеется. Но уже без шуток — больно слышать этот бред. Мы все европейцы — и литовцы, и поляки, и россияне. Нам жить нужно мирно, не оглядываясь ни на кого. Торговать друг с другом, отдыхать друг у друга в гостях, развивать культурные программы, не навязывая свои особенности друг другу. Европа от Лиссабона до Владивостока должна стать реальностью. Надеюсь, время, когда разум победит, не за горами.

ИА REGNUM: А что касается санкционного противостояния с Западом, кто, на ваш взгляд, побеждает и самое главное — региону от этого лучше, хуже?

Проигрывают сегодня все, но наращивать выпуск продукции всё-таки проще, чем искать новые рынки сбыта. Мы в более предпочтительной ситуации. То, что не убивает, делает сильнее. Сельское хозяйство начинает расправлять плечи. Сами видите, и в ассортименте магазинов за полтора года подвижки произошли. А по вкусу разница между теми же нашими ароматными, настоящими яблочками и импортными, почти «пластмассовыми», тоже — факт. Да, пока цены не всегда радуют. Но стоит не торопиться с выводами. Это нормальная ситуация. Пока рынок не насытится, мы снижения цен не увидим. В среднесрочной перспективе — Калининградская область уже гарантированно в выигрыше. Конечно, государство должно помогать сельскому хозяйству и субсидированием процентных ставок по кредитам, и, в нашем случае, помощью в реализации проектов овощехранилищ. У нашей области очень хорошие перспективы в этом плане. Да и сегодня сельское хозяйство региона уже достигло очень неплохого уровня.