Москва, 2 ноября, 2015, 17:49 — ИА Регнум. Москвичи потрясены страшной авиакатастрофой самолёта Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, которая унесла жизни 224 человек, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Шапошников

«От имени депутатов Московской городской думы, всех москвичей и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа. Скорбим вместе со всеми россиянами», — отметил Шапошников.

Депутат сообщил, что парламентарии направили соболезнования в адрес глав законодательной и исполнительной властей регионов, жители которых погибли в страшной авиакатастрофе, а также в посольства Украины и Белоруссии.

Шапошников добавил, что все мероприятия, запланированные на территории Москвы в День народного единства 4 ноября, не отменялись. По его словам, депутаты Мосгордумы примут участие в праздничном шествии по Тверской улице.

Как ранее сообщала пресс-служба ОП РФ, по окончании шествия, которое начнется в 10:30 от станции метро «Маяковская», пройдет митинг-концерт под названием «Мы едины».

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 1 ноября днем траура в связи с падением самолета Airbus-321, совершавший рейс 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург 31 октября. В Санкт-Петербурге траур по жертвам авиакатастрофы на Синайском полуострове был продлен до 3 ноября, заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. Как заявил генеральный директор «Когалымавиа» Александр Снаговский, выяснением обстоятельств крушения авиалайнера занимаются две комиссии Ространснадзора и Росавиации.