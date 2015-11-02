Кострома, 2 ноября, 2015, 17:39 — ИА Регнум. В Костроме выявлен случай бешенства у домашнего животного. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ветеринарии 31 октября, заболевание было выявлено у кошки, которая жила в одной из квартир в доме на улице Профсоюзной.

ИА REGNUM Кот домашний

По данным портала k1news, котенка подобрали с улицы еще летом. Животное было ранено, новые хозяева подлечили его и оставили дома. В конце октября питомец стал проявлять агрессию, его показали ветеринару, который сразу заподозрил бешенство. Животное усыпили, а исследования подтвердили диагноз. Другим животным в доме сделали прививки, сейчас на улице Профсоюзной объявлен карантин.

За последние месяцы это не первый случай бешенства животных в Костромской области. Ранее два эпизоды были выявлены в сентября и октябре в деревне Татарское Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. Там заболевание тоже обнаружили у кошек. В городе Галиче был обнаружен дикий хорек, также зараженный бешенством. Бешеную лису убили в конце августа в деревне Якимово Усть-Нейского сельского поселения Макарьевского муниципального района. В августе бешенство нашли у кошки в селе Никольское. В селе Воронье Воронского сельского поселения Судиславского муниципального района бешенство было обнаружено у енотовидной собаки.

В начале сентября в Костромскую область за счет средств федерального бюджета поступило 10 тысяч доз вакцины против бешенства для собак и кошек на сумму более 200 тыс. рублей. Всего в Костромскую область в 2015 году для профилактики бешенства за счет средств федерального бюджета поступило 450 тысяч доз вакцины — приманки для вакцинации диких плотоядных животных на сумму 12 млн рублей и 20 тысяч доз вакцины «Рабикан» на сумму более 400 тыс. рублей. В управлении отметили, что такого количества достаточно для проведения плановой иммунизации против бешенства домашних собак и кошек.