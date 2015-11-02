Париж, 2 ноября, 2015, 17:33 — ИА Регнум. 4 ноября в 19:00 в Российском центре науки и культуры в Париже журналист и режиссер Андрей Кондрашов представит вниманию французской аудитории документальный фильм «Крым. Путь на Родину». Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Государственного фонда кинофильмов РФ.

Иосиф Крачковский. Весна в Крыму. 1902

По словам генерального директора Госфильмофонда Николая Бородачева, в Париже очень ждут показа: «Нас очень часто о нем спрашивают, и надо отметить, что тональность зрителя меняется в сторону поддержки России и ее позиции по Крыму. Мы хотим рассказать людям о реальных событиях, без пропаганды».

Лента повествует об исторических событиях в Крыму в феврале-марте 2014 года и включает подробное интервью с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России Владимиром Путиным, а также более пятидесяти бесед с непосредственными участниками и свидетелями крымских событий: Сергеем Аксёновым, Алексеем Чалым, Натальей Поклонской, Сергеем Шойгу и другими.

Главной целью создания фильма по горячим следам было сохранение истории всех значимых событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съёмки проходили в течение восьми месяцев в режиме строгой секретности. Документальный материал снимали в Севастополе, Форосе, Керчи, Ялте, Бахчисарае и других городах Крыма. В реконструкции хроникальных сцен были задействованы реальные участники событий.

Первый показ фильма «Крым. Путь на Родину» состоялся 15 марта на телеканале «Россия». В день премьеры он собрал у экранов 40,6% аудитории старше 18 лет, что являлось одним из самых высоких показателей зрительского интереса к телепроекту за последние несколько лет. Сегодня цифра просмотров ленты на видеохостинге YouTube приближается к 9 миллионам.

На церемонии вручения «ТЭФИ-2015» фильм был удостоен специального приза «За осмысление современной истории».

На сегодняшний день «Крым. Путь на Родину» переведен на 36 языков и транслируется на площадках разных стран мира. Уже состоялись показы в Сербии, Дании, Японии, Германии, Италии, Ливане, Сирии. На очереди Франция, Британия, Мексика, Канада и другие страны общим числом около сорока. Создатели объясняют такой международный интерес наличием в фильме откровенных интервью президента России Владимира Путина.

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