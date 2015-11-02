Ульяновск, 2 ноября, 2015, 17:01 — ИА Регнум.



Письмо начальнику Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ульяновской области В.Н. Шаповалову на 15 л., первая страница

Члены Общественной палаты Ульяновской области просят региональный Роскомнадзор и УФСБ проверить публикации портала «Улновости». В соответствующем обращении общественников отмечается, что сайт часто публикует материалы, носящие клеветнический и экстремистский характер, при этом в последнее время подвергаются резкой критике не только федеральные власти, но и региональные. По словам авторов обращения, сайт может иметь отношение к экс-главе Ульяновска Марине Беспаловой, которая после выборов не смогла переизбраться на новый срок, пишет «Коммерсантъ».

В обращении общественники, в частности, отмечают, что «в последнее время ряд ульяновских региональных порталов, блогеров и так называемых «сетевых активистов» занимаются откровенным разжиганием социальной розни и распространяют экстремистскую информацию, материалы клеветнического характера, содержащую оскорбления в адрес руководства страны и лично Президента РФ Владимира Путина». В частности, на портале «Улновости», по словам авторов обращения, пишут о том, «на Востоке Украины гибнут военнослужащие Вооруженных сил РФ, что в наземной военной операции в Сирии участвуют российские солдаты». Общественники также «указали на «поэзию», в которой откровенно иронизируется на тему гибели российских граждан в ДНР и ЛНР».

«Подобные публикации допускаются редакцией портала, несмотря на неоднократные заявления официальных лиц РФ от администрации президента до МИД России о том, что эта информация носит ложный характер и направлена против государственных интересов нашей страны», — цитирует издание строки из обращения.

Один из авторов обращения, член Общественной палаты Ульяновской области Сергей Гулькин пояснил изданию, что «нас озаботила политика сайта, которая в последнее время направлена на высмеивание приоритетов нашей страны и политики руководства»: «Это особенно пугает, поскольку и для нашей страны, да и для всего мира сегодня не самые легкие дни».

Общественники просят УФСБ по Ульяновской области «взять под особый контроль деятельность информационного портала http://ulnovosti.ru/и других приближенных к порталу лиц в части их неформальных взаимоотношений и наличия коррупционных связей с враждебно настроенными к государственному строю России и российскому народу». Управление Роскомнадзора просят проверить на соблюдение норм закона о СМИ, противодействия экстремистской деятельности, о защите информации и государственной тайне.

Понимание позиции общественников демонстрирует заместитель председателя Заксобрания Ульяновской области Игорь Тихонов, обратив внимание на наличие ссылок с этого сайта на другие информационные ресурсы (в том числе других государств), «часть из которых носит откровенно антироссийский, экстремистский характер». А «само содержание очень часто, особенно в последнее время, выражает ничем не подтвержденные домыслы, даже ничего близкого с фактами не имеющие», приводит издание мнение депутата. Депутат Заксобрания Ульяновской области от КПРФ Айрат Гибатдинов отмечает, что данный сайт «достаточно резко отзывается о деятельности местных властей, в том числе и депутатов».

«У нас нет прямых доказательств того, к кому он (сайт «Улновости». — «Ъ») имеет непосредственное отношение. Есть у нас догадки, есть слухи, в том числе есть и публикации на этом сайте, которые говорят о том, к кому лоялен этот сайт и чьи интересы он ставит во главу угла. Мы знаем о том, что наш бывший глава города Марина Беспалова может иметь отношение к этому сайту, еще ее приближенные, есть там представители криминальных структур, вероятно, пытавшиеся за счет этого портала прорваться во власть», — заявил Сергей Гулькин.

Общественник также сообщил ИА REGNUM, что наряду с уже направленными письмами в региональные Роскомнадзор и УФСБ последует обращение и секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

Напомним, Марина Беспалова — глава города Ульяновска в 2011 — 2015 годы. После выборов 13 сентября на пост главы Ульяновска, который избирается из числа депутатов Ульяновской городской думы, на региональной конференции партии «Единая Россия» были предложены Марина Беспалова и Сергей Панчин. Подавляющее большинство (135 человек) поддержали Панчина, в то время как за Беспалову проголосовали 27 партийцев. Проиграла Беспалова и в гордуме, набрав всего семь голосов против 30 у Панчина.