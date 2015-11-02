Москва, 2 ноября, 2015, 16:57 — ИА Регнум. Сотни москвичей почтили память погибших пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, придя к стеле Ленинград в Александровском саду Москвы. Горожане и гости города приносят цветы, мягкие игрушки и свечи в знак памяти и скорби. Среди пришедших — люди всех возрастов: от детей до стариков, передают Дни.ру

ИА REGNUM Сотни москвичей почтили память погибших пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург,

В числе пришедших в Александровский сад очень много студентов. Они принесли с собой красные гвоздики и свечи. Аналогичные акции проходят и в других городах страны: люди несут цветы к памятным знакам в честь Санкт-Петербурга и Ленинграда, представительствам города.

Ранее президент Владимир Путин назвал произошедшее огромной трагедией для всей страны. «В такие трагедии, в такие часы, безусловно, очень важно чувствовать плечо близких людей, сопереживание всей страны по поводу этой ужасной катастрофы. Мы и сердцем, и душой вместе с вами», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, самолет Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на полуострове Синай. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Катастрофа стала крупнейшей за всю историю российской и советской авиации.

По факту падения лайнера возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полетов и подготовки к ним».