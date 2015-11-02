Калининград, 2 ноября, 2015, 16:55 — ИА Регнум. Таможня Белоруссии запретила транзит по своей территории калининградских фур, идущих порожняком на погрузку в Россию. Об этом сегодня, 2 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили калининградские предприниматели, занимающиеся грузоперевозками.

ИА REGNUM «Объяснительная» белорусских таможенников, написанная прямо на документе российских коллег.

По словам предпринимателя Дмитрия Бочарова, сегодня ночью на белорусском пункте пропуска Котловка (литовско-белорусский участок границы) таможенники развернули тягач с прицепом, идущий в Москву на загрузку.

«Уже несколько лет наши грузовики, растаможенные «на область», имеют право следовать на основную часть Российской Федерации на основании временных разрешений, выдаваемых Калининградской областной таможней, — уточнил собеседник ИА REGNUM. — Всё это согласуется с законом об особой экономической зоне Калининградской области. Однако сегодня ночью водителю показали письмо, подписанное и.о. председателя Государственного таможенного комитета Белоруссии Ю. А. Сенько, в котором сказано, что «при прибытии в пункты пропуска порожних транспортных средств, зарегистрированных в Калининградской области РФ, в свидетельствах о регистрации которых имеются отметки об ограничениях по использованию за пределами Калининградской области, должностным лицам таможен приказано отказывать в завершении временного вывоза таких транспортных средств и не допускать их ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза».

После того как водитель калининградской фуры потребовал письменного разъяснения ситуации, белорусские таможенники написали «объяснительную» прямо на документе, выданном российской таможней на пункте пропуска Чернышевского.

По мнению калининградских предпринимателей, действия белорусской таможни создают предпосылки для «назревания глобального коллапса».