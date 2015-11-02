Каир, 2 ноября, 2015, 16:51 — ИА Регнум. Первые расшифрованные данные с бортовых самописцев разбившегося в Египте А-321 позволяют утверждать, что экипаж воздушного судна не подавал сигнала SOS до удара о землю. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщают «Вести» со ссылкой на египетский источник.

nnm.me Черный ящик

Ранее арабские СМИ со ссылкой на источники в авиационных службах сообщали, что перед тем, как самолет пропал с экранов радаров, экипаж запрашивал экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

В распоряжении телеканала «Россия 24» оказались фотографии двух черных ящиков А-321. На них видно, что один из бортовых самописцев в очень хорошем состоянии. Второй получил незначительные механические повреждения.

Напомним, глава МЧС России Владимир Пучков, который находится в Египте в составе российской государственной комиссии по расследованию причин катастрофы А-321, также заявлял, что черные ящики в хорошем состоянии и на них не было оказано термическое воздействие.

Также Пучков провел встречу с министром транспорта Египта. Чиновники обсудили вопросы организации совместной работы на втором этапе поисковой операции. Уже организован транспортный коридор из зоны чрезвычайной ситуации, где произошла катастрофа, в аэропорт Каира по доставке личных вещей погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский пассажирский самолет А-321 авиакомпании «Когалымавиа» разбился в Египте 31 октября. На борту находились 224 пассажира и члена экипажа, все они погибли. Причины катастрофы пока не установлены.