Москва, 2 ноября, 2015, 16:17 — ИА Регнум. Товарищеский матч между сборными России и Хорватии по футболу перенесен из Краснодара в Ростов-на-Дону. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Сообщается, что товарищеская игра состоится 17 ноября в 19:00 по московскому времени на стадионе «Олимп 2». РФС не сообщает причину переноса матча.

В ноябре сборная России под руководством Леонида Слуцкого должна провести два товарищеских матча. Первая игра состоится с командой Португалии. Она была запланирована на 14 ноября и должна была пройти в Лондоне. Однако британская полиция запретила проводить матч, сославшись на невозможность обеспечения безопасности во время игры.

В итоге игра с Португалией была перенесена в Краснодар. Теперь стало известно, что товарищеский матч с Хорватией, который должен был пройти в Краснодаре, перенесён в Ростов-на-Дону.

Леонид Слуцкий уже вызвал в национальную сборную 25 футболистов для подготовки к двум товарищеским матчам. Подготовительный этап начнется 10 ноября.