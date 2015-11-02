Тбилиси, 2 ноября, 2015, 15:49 — ИА Регнум. Генеральный директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия действительность опубликованных на сайте http://uarevo.in.ua/ новых аудиозаписей его беседы с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили отрицает и предполагает, что запись была смонтирована из отдельных отрывков других бесед.

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Как заявил Гварамия на пресс-конференции вскоре после появления в интернете новых материалов, он не отрицает, что беседовал с Михаилом Саакашвили и обсуждал с ним в том числе планы по организации охраны телекомпании «Рустави-2».

«Я не подтверждаю автентичность этой записи с той точки зрения, что это действительно мой голос, но я подобной беседы в таком порядке и такого содержания не помню. Уверен, что эта запись не является непрерывной и она смонтирована… Это позор. То, что делает служба безопасности Грузии — это позор. А что касается моего разговора, хочу сказать, что, конечно, у меня был разговор с Михаилом Саакашвили и не только о том, что нам нужно нанять в охрану компетентных людей, которые в случае необходимости защитят телекомпанию», — пояснил Ника Гварамия.

По его словам, провокации в отношении «Рустави-2» планировало именно правительство Грузии, служба безопасности, с помощью бывших спецназовцев.

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Согласно распространенным украинским сайтом (http://uarevo.in.ua/) очередным аудиозаписям, в беседе с гендиректором «Рустави-2» Никой Гварамия Михаил Саакашвили призывает его поработать с коллективом телекомпании с тем, чтобы с их стороны было полное подчинение. «Объясни им (журналистам), что их выгонят всех до единого», — посоветовал Михаил Саакашвили руководителю телеканала. Экс-президент также советует Гварамия нанять бывших спецназовцев, а на вопрос, как их найти, отвечает: «Гиви все знает».

Ника Гварамия также прокомментировал решение Конституционного суда, приостановившего действие той статьи Гражданского процессуального кодекса, которая предусматривает немедленное приведение в исполнение решения суда первой инстанции. По оценке гендиректора «Рустави-2», правительство Грузии потерпело поражение, а демократия победила.