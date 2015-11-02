Тбилиси, 2 ноября, 2015, 15:45 — ИА Регнум. Украинские сайты опубликовали новые аудиозаписи телефонных разговоров экс-президента Грузии, губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саак (фрагмент)

В беседе с гендиректором «Рустави-2» Никой Гварамия (http://uarevo.in.ua/) Саакашвили призывает его поработать с коллективом телекомпании с тем, чтобы с их стороны было полное подчинение. «Объясни им (журналистам), что их выгонят всех до единого», — посоветовал Михаил Саакашвили руководителю телеканала.

Экс-президент также говорит о необходимости найма спецназовцев и предупреждает, что им надо готовится к худшему. На вопрос Гварамия, где ему взять спецназовцев, Саакашвили отвечает: «Гиви все знает».

Еще одна запись передает беседу Саакашвили с певицей Софо Нижарадзе. Они обсуждают какое-то дело, имеющее два варианта, но понять, что это за дело, из беседы невозможно. В разговоре звучат фразы: «Будет бойня, будет кровопролитие», и Софо Нижарадзе соглашается: «Да, наверное, будет».

С певицей Саакашвили обсуждает и некоторых журналистов телекомпании «Рустави-2», причем выражает особое недовольство Нодаром Меладзе.

Ранее украинские сайты опубликовали аудиозаписи бесед Саакашвили с Никой Гварамия и Гигой Бокерия, где обсуждался вопрос организации беспорядков и стрельбы в связи с судебным процессом вокруг телекомпании «Рустави-2». Прокуратура Грузии уже возбудила по этим записям уголовное дело по статье о попытке организации государственного переворота и допросила Бокерия и Гварамия. Министерство юстиции Грузии начало процедуры лишения Михаила Саакашвили грузинского гражданства.