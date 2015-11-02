Вашингтон, 2 ноября, 2015, 15:33 — ИА Регнум. Государственный долг США к моменту ухода действующего президента США Барака Обамы со своего поста может вырасти почти вдвое по сравнению с первым годом его президентства, пишет газета The Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

По данным издания, 5 ноября будет утверждаться новый двухгодовой бюджетный план, согласно которому лимит госдолга США будет расширен. Это расширение позволит казначейству США занять к концу президентства Обамы дополнительно к имеющемуся долгу в $18,15 трлн еще примерно $1,5 трлн.

Таким образом, Барак Обама в январе 2017 года оставит страну с госдолгом в $20 трлн. Когда он пришел Белый дом, национальный долг США составлял $10,6 трлн.

Напомним, в ночь на 30 октября Сенат конгресса США вслед за палатой представителей принял закон об автоматическом повышении лимита госдолга до марта 2017 года. Законопроект призван отложить бюджетное противостояние в конгрессе между Республиканской и Демократической партиями на период после окончания президентских выборов 2016 года.