Москва, 2 ноября, 2015, 15:26 — ИА Регнум. По данным Банка России, в нынешних условиях людей гораздо больше беспокоит уровень инфляции, нежели бедность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин на парламентских слушаниях в Госдуме.

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«Людей просят назвать проблемы, которые их беспокоят. По итогам опросов 2015 года инфляцию назвали главной проблемой 78% опрошенных, 41% назвали бедность, кризис в экономике — 30%, коррупцию — 28%», — рассказал Тулин.

По словам Тулина, бедность беспокоит людей меньше, нежели инфляция, потому что лучше «жить в условиях бедности, но стабильной», чем в условиях постоянно нарастающей инфляции, «когда уровень зарплаты за ней не поспевает». «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — отметил он.

По его словам, в нынешних условиях заслуживает поддержки идея стратегического планирования. «Идея планирования была заложена в нашей стране еще в дореволюционную эпоху, наибольшее развитие получила в СССР, а в эпоху 1990-х годов была предана забвению. Наработки советских и российских ученых по планированию использовались во всем мире, а у нас межотраслевой баланс уже давно не составляется», — рассказал он.

Тулин отметил, что снижение темпов экономического роста в 90-е годы и снижение доли России в мировой экономике произошли во многом из-за отказа от принципов планирования.

«В целом среднегодовые темпы экономического роста были менее 1% после 1992 года. Остальной мир развивался быстрее, в итоге удельный вес нашей экономики в 1992 году составлял 5,5%, потом опустился до 2,5%, потом вырос до 3% в годы подъема, сейчас опять спад — возможно, что до 2,5% или 2,7% через 5 лет все опустится, если ничего не делать. Это информация к размышлению о том, что что-то надо делать», — сказал зампред ЦБ.