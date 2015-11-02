Каир, 2 ноября, 2015, 15:23 — ИА Регнум. Бортовые самописцы самолета Airbus А321, потерпевшего 31 октября крушение в Египте, находятся в хорошем состоянии. К такому выводу пришли после их осмотра глава МЧС России Владимир Пучков и руководитель Росавиации Александр Нерадько.

utro.ru Черный ящик

«Я сейчас вместе с коллегами был в министерстве транспорта, посмотрел состояние чёрных ящиков, — цитирует Пучкова «Вести ФМ». — Мы ещё раз обсудили с министром транспорта Египта все вопросы организации и взаимодействия, выполнения всех процедур. В целом состояние чёрных ящиков — удовлетворительное».

По его словам, в настоящее время специалисты занимаются исследованием содержания бортовых самописцев А321.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Airbus A321, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября в небе над Египтом. На борту находились 224 человека (217 пассажиров, в том числе 24 ребёнка, и 7 членов экипажа), выживших нет.

По предварительной версии, самолет разрушился в воздухе.