Москва, 2 ноября, 2015, 15:21 — ИА Регнум. Просто так аэробусы с неба не падают, считает глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»).

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«В «Когалымавиа» настаивают на версии внешнего воздействия на самолет, в Египте ее напрочь отвергают. Но просто так аэробусы с неба не падают», — написал Пушков в микроблоге в Twitter.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авиалайнер Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа» рейсом из египетского Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург потерпел крушение в Синайской пустыне 31 октября. Погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и 7 членов экипажа.

«Самолет разрушился от удара об землю. В воздухе он разрушиться не может. Аэробус А321 достаточно технически прочен, и это не даст самолету выйти на большие перегрузки. Так что единственной причиной может быть воздействие на самолет внешней физической силы. Сам самолет разрушиться не может», — заявил заместитель генерального директора по инженерному обеспечиванию «Когалымавиа» Андрей Аверьянов.